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Avcılar’da Gece Saldırıya Uğrayan Kişi

GECE SALDIRISI

Avcılar’da gece geç saatlerde meydana gelen bir olayda, sokakta yürüyen bir kişi, 3 saldırganın tekme, yumruk ve sopalı saldırısına maruz kaldı. Saldırının hemen ardından, çevredeki vatandaşların dışarı çıkması üzerine saldırganlar olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldı.

OLAYIN DETAYLARI

Saldırı, dün gece saat 01.50 civarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fidan Sokak’ta gerçekleşti. Sokakta yürüyen kurban, 3 kişi tarafından saldırıya uğradı ve aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. Saldırının ardından, yaralı kişinin yardım çağrısı üzerine çevredeki insanların olaya müdahale etmesiyle, saldırganlar olay yerini terk etti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAYDA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen ihbarlar üzerine polis ve acil sağlık ekipleri adrese intikal etti. Yaralı kişi, olay yerine ulaşan ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri, geniş çaplı bir çalışma başlattı.

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