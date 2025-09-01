Avcılar’da İki Motosiklet Çarpıştı

AVCILAR’DA MOTOSİKLET KAZASI

AVCILAR’da karşı yönden gelen iki motosikletli çarpıştı. Motosiklet sürücülerinden biri yaralanıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Kaza, dün gece Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde gerçekleşiyor. İki motosiklet kafa kafaya çarpışarak savruluyor.

KAZA ANI KAMERADA

Olay yerine yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen sevk ediliyor. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde müdahale ediyor ve ardından ambulansla hastaneye kaldırıyor. Kazanın detayları, motosikletlerden birinin kask kamerasına yansıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.