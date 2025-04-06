Avcılar’da İki Otele Ateş Açıldı. Şüpheli Metrobüsle Kaçtı. Polis Genci Yakaladı

AVCILAR’DA İKİ OTELE SİLAHLI SALDIRI

Avcılar’da haraç talep ettiği iki otele sabahın erken saatlerinde otomatik silahla ateş açan şüpheli, yakındaki bir binada kıyafet değiştirdikten sonra metrobüsle kaçtı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

OLAYIN GELİŞİMİ VE KAÇIŞ PLANI

Olay, 3 Nisan Perşembe günü sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, aynı sokakta bulunan iki otelden zorla para talep etti. İsteği reddedilince, şüpheli her iki otele de tabancayla ateş açtı. Saldırgan, daha sonra sokağa yürüyerek çıktı ve hızla olay yerinden uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN İZLENEN KAÇIŞ ROTASI

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatarak bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmada, saldırganın tek başına hareket ettiği ve olay yerinden kaçtıktan sonra yakındaki bir binaya girip kıyafet değiştirdiği tespit edildi. Binanın merdiven boşluğunda, saldırıda kullanılan silah ve atılan kıyafetler bulundu.

METROBÜSLE KAÇIŞ VE YAKALANMA SÜRECİ

Şüpheli, kıyafet değiştirdikten sonra Cihangir-Üniversite Metrobüs Durağı’na giderek metrobüsle kaçtı. Yapılan teknik incelemelerde, saldırıda kullanılan silahın “Uzi” olarak bilinen otomatik bir tüfek olduğu belirlendi. Asayiş ekipleri, parmak izleri ve kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit ederek 17 yaşındaki E.Y.’yi saklandığı evde yakaladı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan E.Y., nöbetçi mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında olayla ilgili detaylı incelemeler devam ediyor.