Avcılar’da Kaçak Moloz Dökümü Engellendi

AVCILAR’DA KAÇAK MOLOZ DÖKÜMÜNE KARŞI ÖNLEMLER

Avcılar bölgesinde, Yeşilkent, Firuzköy ve Tahtakale mahallelerindeki boş arazilere kaçak moloz dökülmesi ile ilgili yoğun ihbar alan Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, belirlenen alanlara güvenlik kameraları kurarak gerekli önlemleri alıyor. Zabıta ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde, çuvallara doldurulmuş molozları Yeşilkent ve Firuzköy mahallelerindeki boş arsalara bırakan 2 aracı tespit etti.

AİLELERLE İLGİLİ YASAL İŞLEMLER BAŞLATILIYOR

Ekipler, kaçak olarak bırakılan atıkların miktarını saptadıktan sonra araç plakalarından hareketle araç sahiplerini belirledi. Bu kapsamda, sahiplerinden birine dökülen atık miktarına bağlı olarak 20 bin lira, diğerine ise 60 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, araç sahiplerinin kimlikleri de adli işlemler için polise bildirildi.

Kaçak moloz dökümü ile mücadele konusunda yürütülen çalışmaları aktaran Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürü Adnan Karakoç, “Yeşilkent, Firuzköy, Tahtakale gibi bazı bölgelerimize kamera sistemi oluşturduk. Kamera kontrolünü arkadaşlarımız yapıyor. Kayıtlara göz attığımızda, Yeşilkent G520 Sokak’a gelen birinin molozunu kaçak olarak döktüğünü gördük. Firuzköy’de yer alan Gölboyu bölgesinde de bazı vatandaşların bu tür dökümler yaptığını tespit ettik” şeklinde açıklamalarda bulundu.