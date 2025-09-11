Haberler

Avcılar’da Kadın, Polise Bıçakla Saldırdı

AVCILAR’DA YAŞANAN OLAY

Avcılar’da bir kadın, madde etkisinde olduğu iddialarıyla kendisine zarar vermeye başladı. Cihangir Mahallesi Sandal Sokak’ta yaşanan bu olay, çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle başladı. Olay yerine gelen polisler, kadını ikna etmeye çalıştı.

KADININ SİLAHLI SALDIRISI

İkna çabalarına rağmen kadının telkinlere yanıt vermediği ve saldırgan tavrını sürdürdüğü ifade ediliyor. Kadın, polis memurlarına bıçakla saldırdığı sırada polis, durumu kontrol altına almak için kadını bacağından vurdu. Bu müdahale sonrasında kadın etkisiz hale getirildi.

Yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek üzere yetkililer inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocaelispor, Serdar Dursun’la Anlaştı

Kocaelispor, 33 yaşındaki forvet Serdar Dursun ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Dursun'un kadroya katıldığını resmi açıklama ile duyurdu.
Haberler

Deyrizor İçi İçin 26 Milyon Dolar Toplandı

Deyrizor'un yeniden imarı için başlatılan bağış kampanyasında 26 milyon dolar toplandı. Toplanan gelir, bölgenin kalkınma ve altyapı projeleri için kullanılacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.