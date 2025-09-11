Avcılar’da Kadın, Polise Bıçakla Saldırdı

AVCILAR’DA YAŞANAN OLAY

Avcılar’da bir kadın, madde etkisinde olduğu iddialarıyla kendisine zarar vermeye başladı. Cihangir Mahallesi Sandal Sokak’ta yaşanan bu olay, çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle başladı. Olay yerine gelen polisler, kadını ikna etmeye çalıştı.

KADININ SİLAHLI SALDIRISI

İkna çabalarına rağmen kadının telkinlere yanıt vermediği ve saldırgan tavrını sürdürdüğü ifade ediliyor. Kadın, polis memurlarına bıçakla saldırdığı sırada polis, durumu kontrol altına almak için kadını bacağından vurdu. Bu müdahale sonrasında kadın etkisiz hale getirildi.

Yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek üzere yetkililer inceleme başlattı.