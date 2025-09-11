Avcılar’da Kadın Polise Saldırdı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Olay, Avcılar’da 23.00 sıralarında meydana geldi. Cihangir Mahallesi Sandal Sokak’ta, madde etkisinde olduğu düşünülen bir kadın, kendisine bıçakla zarar vermeye başladı. Çevredekilerin duyduğu endişe, durumu bildirmeleriyle sonuçlandı ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kadının Polise Saldırısı

Polis ekipleri, kendine zarar veren kadını ikna etmeye çalışırken, aniden bıçakla saldırıya geçti. Telkinlere olumlu yanıt vermeyen kadın, polis memurlarına karşı saldırılarına devam etti. Bu durumda polis, kadını durdurmak için bacağından vurmak zorunda kaldı.

Hastaneye Kaldırma İşlemi

Yaralı durumda olan kadın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirildikten sonra tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme süreci başlatıldı.