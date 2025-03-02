Avcılar’da Kamyonet Kontrolden Çıktı

KAZA NEDENİ VE SEBEBİ

Avcılar’da hızla hareket eden bir kamyonet sürücüsü, önünde bekleyen bir otomobile çarpmamak için sola manevra yapınca bir kaza yaşandı. Bu manevra, önce önündeki araca ve sonrasında yolun karşı şeridine savrularak park halindeki üç otomobile çarpmasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, saat 14.30 sularında Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, caddeden yokuş aşağı hızla ilerleyen 34 FZD 357 plakalı kamyonet sürücüsü, trafik nedeniyle önünde duraklayan bir otomobile çarpmamak için solu tercih etti. Ancak, takip mesafesinin kısa olması sonucunda kazadan kaçamadı ve önce önündeki araca çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle kamyonet refüjün üzerinden geçerek karşı şeride savruldu. Karşı şeritteki park halindeki üç otomobile daha çarparak durabilen kamyonet, sonunda kaldırımda durabilmeyi başardı.

Kaza anı güvenlik kamerasında kaydedildi. Kaldırımda yaya olmaması, muhtemel bir facianın önüne geçti. Görüntülerde, yokuş aşağı hızla gelen kamyonetin, önündeki aracın trafik nedeniyle yavaşladığı, sürücünün çarpmamak için sola manevra yaptığı, ancak önündeki araca ve ardından park halindeki üç araca daha çarptığı görülüyor. Olayda, kamyonet dahil toplamda dört araçta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

– İSTANBUL