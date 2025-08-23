Avcılar’da Kazaya Karışan Sürücü Uzaklaştı

OLAYIN YERİ VE TARİHİ

Avcılar’da, 20 Ağustos Çarşamba günü Yeşilkent Mahallesi Atilla İlhan Caddesi’nde dikkate değer bir kaza meydana geldi. Olay, caddede otomobil ile ilerleyen bir sürücünün, karşı yönden gelen bir kamyona yol verirken yaşandı.

KAZA ANI VE SONRASI

Sürücü, kamyonun geçişine imkan tanımak amacıyla manevra yaparken, park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından durmadan uzaklaşan sürücü, kazadan sonra olay yerinden kaçtı. Çarpılan otomobilin sahibi, kazanın etkisiyle hasar gördü ve bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntüleri polise teslim ederek şikayetçi oldu.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Olay sonrası, polis kazaya karışıp kaçan sürücüyü yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Kaçan sürücünün tespitine yönelik tüm deliller inceleniyor.