Avcılar’da Kiracı Eşyalarını Bıraktı

DAİRE KİRALAMA SORUNU

Avcılar’da dairesini yabancı uyruklu bir aileye kiraya veren ev sahibi, kiranın ödenmemesi yüzünden zorluk çekti. Kiracı, özel eşyalarını alarak evden ayrıldıktan sonra, ev sahibi kullanılamaz hale gelen eşyaları binanın yanındaki boş alana bıraktı. Bu durum, mahalle sakinlerinin rahatsız olmasına yol açtı. Avcılar Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, bir hafta süresince orada kalan eşyaları yerinden alarak sokaktan uzaklaştırdı. Olay, Gümüşpala Mahallesi Savaşçı Sokak’taki 7 katlı bir binanın 4’üncü katındaki dairede gerçekleşti.

KİRACIDAN KİRA ALAMAMA SORUNU

Ev sahibi, dairesini yabancı uyruklu bir aileye kiraya vermişti. Kiracı, son zamanlarda kirasını ödemeye başlamadı. Avukat olan ev sahibi, Temmuz ayında kiracısından bir kısmını aldıktan sonra, kiracı özel eşyalarını alarak evden ayrıldı. Ev sahibi, geri kalan eşyaların tamamının kullanılmaz hale geldiğini görünce eşyaları, binanın yanındaki araç firmasının park alanına bıraktı. Burada 7 gün boyunca bekleyen eşyalar, mahalle sakinlerinin tepkisini topladı.

Yan binada oturanlar eşyaların neden olduğu rahatsızlığın altını çizerek görüntü kirliliği oluşturduğunu belirtti. Bina sakini Reşit Aydın, “Mal sahibi getirdi eşyaları. Yabancı kalıyormuş, kirayı ödememiş kaçmış gitmiş. Sahibi de avukatmış eşyaları indirdi aşağı. ‘Gelip alacaklar’ dediler ama alan olmadı. Genç bir çocuk geldi, ‘Biz eşyaları buraya bıraktık, aldıracağız’ dediler. Bir hafta oldu.” diyerek tepkisini gösterdi. Yan binada yaşayan bir kadın ise, “Şu görüntüye bir bakar mısın. Almanya’da böyle mi?” diyerek hayal kırıklığını ifade etti.

ZABITA EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından Avcılar Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, durumu ele aldı. Eşyaların tespiti sonrası temizlik işçileri, kullanılmayan eşyaları kamyonete yükleyerek sokaktan götürdü.