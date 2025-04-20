Avcılar’da Köpekler Zehirlenmişti

KÖPEKLERİN ZEHİRLENMESİ OLAYI

Avcılar’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sahipsiz 2 köpeği zehirledi. Hayvanseverlerin bulduğu köpekler, Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ndeki tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu. Olay, Gümüşpala Mahallesi’ndeki Paşaeli Piknik Alanı’nda gerçekleşti. İddiaya göre, hayvanseverler ve belediyenin verdiği mamalarla beslenen köpekler, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından hedef alındı. Bir hayvanseverin can çekişen köpekleri görmesi üzerine durum ekiplerle paylaşıldı. Asil ve Karaoğlan adını taşıyan köpekler, olay yerine gelen ekipler tarafından Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürüldü ve burada tedavi edildi.

KÜÇÜK DOSTLARIN SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR

Tedavi sonrası sağlığına kavuşan köpeklerin durumu ile ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Şefi İzzet Yamaç, “Cuma günü müdürlüğümüze gelen ihbar üzerine Paşaeli Piknik Alanı’nda zehirlendiği bilgisi geldi. Ekip arkadaşlarımız tarafından 2 can alınarak buraya getirildi. Gören kimse olmadığı için ekiplerimiz yeni zehirlenme olduğunu belirledi; ilaç tedavisiyle müdahale edilmiştir. Zehirlenme şüphesi var ancak, gören de olmadığı için kesin bir şey diyemiyoruz. Şu anda durumları çok iyi. Sahiplenilmelerini bekliyoruz” dedi.