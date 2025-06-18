Avcılar’da Müteahhit İflas Etti, Mağduruz

AVCILAR’DA KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SORUNLAR ARTIYOR

Avcılar’da riskli bulunan binalarda yaşayan 100 kişi, kentsel dönüşüm süreci için bir müteahhit ile anlaşma sağladı. Ancak müteahhit, inşaata gerçekleştirdiği bir kısmını tamamladıktan sonra iflas ettiğini belirterek çalışmaları durdurdu. Bu durumda, evlerine özlem duyan malikler mağdur durumda kalırken, kat malikleri yöneticisi Rasim Boztoprak, “Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir araya gelmeye çalışıyoruz. Sözleşme feshine gitmemiz lazım” dedi.

MÜTEAHHİTİN İFLASI İNŞAATI DURDURDU

Avcılar Merkez Mahallesi Cami Sokak’ta yer alan bina, kentsel dönüşüm kapsamında 3 yıl önce tahliye edilerek yıkıldı. Müteahhit tarafından yapılan inşaatın bir kısmı tamamlandıktan sonra, iflas iddiaları ortaya çıktı. İddiaya göre, müteahhit tamamladığı 3 dükkan ve 14 daireyi başkalarına satarak ortadan kayboldu. Mağdur olan maliklerin sorunlarına çözüm bulmaya çalıştığı ancak yeterli çoğunluğa ulaşamadığı ifade ediliyor.

SORUNLAR VE ÇARESİZLİK

Kat malikleri yöneticisi Boztoprak, “Bir yıldır burada hiçbir işlem yapılmıyor, çivi çakılmıyor. Yüzde 40 inşaat yapmış” diyerek müteahhidin süreci durdurduğunu belirtti. Maliklerin çaresiz olduğunu vurgulayan Boztoprak, “Dükkanları satmış. Burada 100’ün üzerinde kişi mağduruz. Sözleşme feshine gitmemiz lazım. Hukuksal boyutları da var” şeklinde konuştu. İnşaat tamamlanamadığı için kirada yaşayan birçok kişi mağdur durumda.

MAĞDURİYETLER ARTARAK DEVAM EDİYOR

Fatma Coşar, emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını belirterek, “Yeni ev yapılmasını beklerken mağdur edildik. 90 metrekarelik evim vardı. 69 metrekareye düşürdü. Bina tamamlanamadı, kiradayım” diyerek maddi zorluklar yaşadığını ifade etti. Mağduriyetlerin her geçen gün artarak devam etmesi, bu sürecin hızlı bir çözüm ile sonuçlanması gerektiğini ortaya koyuyor.