AVCILAR’da Otomobil Yangını Meydana Geldi

OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNDEN ALEVLER YÜKSELDİ

Avcılar’da park halindeki bir otomobilin motor bölümü alev aldı ve yangın meydana geldi. Yangın, dün akşam saat 20.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Coşkun Sokak’ta bir araçta çıktı. 34 VF 3954 plakalı otomobilin motor bölümünden duman çıkmaya başladı ve bu duman kısa sürede yoğunlaştı. Bir müddet sonra araçtan alevler yükselmeye başladı.

İTFAİYE EĞİTİMİ MÜDAHALE ETTİ

Olayı fark eden çevredekiler, yangını söndürmek için yangın söndürme tüpü ile müdahale etmeye çalıştı ancak alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alındı, ancak otomobilin ön kısmı tamamen yandı. Yangının, otomobilin motor bölümündeki elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülüyor.