Haberler

Avcılar’da Sürücü Kaçtı, Yakalandı. Alkollü Sürücü Aday Sürücüydü

KAÇMA OLAYI VE YAKALAMA SÜRECİ

Avcılar’da gerçekleştirilen trafik uygulamasından kaçan bir sürücü, kovalamaca sonucunda yakalandı. Olay, gece saatlerinde gerçekleşti. Trafik polisleri, uygulama sırasında sürücüye “dur” ihtarında bulundu. Sürücü ise bu ikaza uymayıp kaçmaya başladı. Kısa sürede trafik polisleri ile sürücü arasında bir kovalamaca yaşandı ve araç sonunda durdurularak sürücü yakalandı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI VE CEZA

Yapılan kontrollerde yakalanan sürücünün “aday sürücü” olduğu belirlendi. Ayrıca alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konuldu. Aday sürücü yaşadığı bu durumdan dolayı pişmanlık duydu ve 11 bin 434 TL tutarında cezai işlemle karşılaştı.

BEDDUA VE SEVGİLİYE SUÇLAMA

Ehliyetini kaybeden sürücü, sevgilisine yönelttiği beddua ile dikkat çekti. “Bir bira içtim. Polisten kaçtım yakaladılar sağ olsunlar. Arabayı bağlattım, ehliyet gitti,” diyen sürücü, tüm bunların “sevgilimin bedduaları” yüzünden yaşandığını savundu. Son olarak “Buradan ben de ona ‘Allah belanı versin’ diyorum. Devletimiz çalışıyor,” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Robert Capa’nın Fotoğrafları Sergileniyor

Robert Capa'nın eserlerinin sergilendiği "Robert Capa-Gerçek En İyi Fotoğraftır" sergisi, Ara Güler Müzesi'nde ziyarete açıldı ve 20. yüzyılın önemli olaylarını yansıtıyor.
Haberler

Malatya’da Kaza, Uyuşturucu Ele Geçirildi

Malatya'da, polisin dur ihtarına uymayan sürücünün aracı kovalamaca sonrası dere yatağına devrildi. Olayda 4 kişi yaralanırken, araçta uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.