Avcılar’da Sürücü Kaçtı, Yakalandı. Alkollü Sürücü Aday Sürücüydü

KAÇMA OLAYI VE YAKALAMA SÜRECİ

Avcılar’da gerçekleştirilen trafik uygulamasından kaçan bir sürücü, kovalamaca sonucunda yakalandı. Olay, gece saatlerinde gerçekleşti. Trafik polisleri, uygulama sırasında sürücüye “dur” ihtarında bulundu. Sürücü ise bu ikaza uymayıp kaçmaya başladı. Kısa sürede trafik polisleri ile sürücü arasında bir kovalamaca yaşandı ve araç sonunda durdurularak sürücü yakalandı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI VE CEZA

Yapılan kontrollerde yakalanan sürücünün “aday sürücü” olduğu belirlendi. Ayrıca alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konuldu. Aday sürücü yaşadığı bu durumdan dolayı pişmanlık duydu ve 11 bin 434 TL tutarında cezai işlemle karşılaştı.

BEDDUA VE SEVGİLİYE SUÇLAMA

Ehliyetini kaybeden sürücü, sevgilisine yönelttiği beddua ile dikkat çekti. “Bir bira içtim. Polisten kaçtım yakaladılar sağ olsunlar. Arabayı bağlattım, ehliyet gitti,” diyen sürücü, tüm bunların “sevgilimin bedduaları” yüzünden yaşandığını savundu. Son olarak “Buradan ben de ona ‘Allah belanı versin’ diyorum. Devletimiz çalışıyor,” ifadelerini kullandı.