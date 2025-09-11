Avcılar’da Toner Fabrikası Yanıyor

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Avcılar’da bulunan bir toner fabrikasının dış cephe kaplaması alevler içinde kaldı. Yangının henüz bilinmeyen bir sebeple başladığı bildirildi. Olay yerine ihbarla birlikte müdahale etmek için itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın, sabah saat 06.45 sıralarında Cihangir Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Binanın dış cephesi aniden alev almaya başladı. Bu durum üzerine, Avcılar ile birlikte Şişli, Beylikdüzü ve Bakırköy itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

HASAR ÖNCE ENGELLENDİ

İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek, dış cephe kaplama malzemelerinin tutuştuğu yangını, fabrikanın içinde hasar oluşumunu engelleyerek söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak araştırmalar sürüyor ve hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.