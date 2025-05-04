Avcılar’da Vatandaşlar Parklara Akın Etti

AVCILAR’DA GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARAN VATANDAŞLAR

Avcılar’da hafta sonu güzel hava, vatandaşları park ve sahillere yönlendirdi. Çeşitli aileler, yeşil alanlarda piknik yaparken, birçok kişi de yürüyüş yapıp güzel havanın keyfini çıkardı. Havaların ısınmasını fırsat bilen insanlar, Avcılar’daki parklar ve sahillere akın etti.

AVCILAR SAHİL PARKI’NDA AİLESEL ETKİNLİKLER

Avcılar Sahil Parkı’na gelen aileler, çocuklarıyla birlikte top oynadı ve piknik yaptı. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları denizi izleyerek güzel havanın tadını yaşadı. İlker Kalender, “Baktık güneşli hava, bizimde evde canımız sıkıldı. ‘Bu güzel havayı değerlendirelim’ dedik. Ailecek geldik eşimiz dostumuzla beraber keyifli vakit geçiriyoruz. Oldukça kalabalık, herkes havayı görünce akın etmiş sahile” şeklinde ifade etti.

HAFTA SONU AKTİVİTELERİYLE KEYİF ALMA

Arkadaşlarıyla parka gelen Azat Fırat ise, “Biz hafta sonları boş kaldıkça buraya geliyoruz. Eğleniyoruz, hafta sonlarımızı bu şekilde değerlendiriyoruz. Genelde çalışıyoruz, hava da güzel, eğleniyoruz bu şekilde” dedi. İrfan Yanar da sahilde balık tutarak boş zamanlarını değerlendirdiğini söylerken, “İstanbul’da yaşıyoruz, boş zamanlarımızda vakit buldukça bu şekilde vaktimizi değerlendiriyoruz. Tabi şu anda deprem zamanı, ama yani ne yapalım bu da bir görsellik. Bu da iç depremimiz, stres atıyoruz mecburen” dedi.

SEZONUN AÇILIŞI

Yanar, Avcılar sahilinin alışkın oldukları bir yer olduğunu belirterek, “Şu an için sezon açılışı diyelim daha sonraki zamanlarda bir ay sonrası daha bir kalabalık olur” açıklamasında bulundu.