AVCILAR’da Yangın Çıktı, Daire Kullanılamaz

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMANI

Avcılar’da bir apartman dairesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Özarı Sokak’taki 4 katlı bir binanın 3’üncü katında başladı. İlk belirlemelere göre, yangının elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı öne sürüldü.

BİNA BOŞALTILDI VE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın sırasında bina hızlı bir şekilde boşaltıldı. Yangın ihbarının ardından olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde yaralanma veya can kaybı olmadığı belirlendi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

DAIRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonrasında apartman dairesinin durumu kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Olayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı.

Elazığspor Hazırlıklarına Devam Ediyor

Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'taki BAY döneminin ardından MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fırat Gül, eksik oyuncuları ve şampiyonluk hedefini değerlendirdi.
Samsunspor, Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile oynadığı rövanş maçında 0-0 berabere kalınca toplamda 2-1 elenerek Konferans Ligi'ne geçiş yaptı.

