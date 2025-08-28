AVCILAR’da Yangın Çıktı, Daire Kullanılamaz

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMANI

Avcılar’da bir apartman dairesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Özarı Sokak’taki 4 katlı bir binanın 3’üncü katında başladı. İlk belirlemelere göre, yangının elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı öne sürüldü.

BİNA BOŞALTILDI VE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın sırasında bina hızlı bir şekilde boşaltıldı. Yangın ihbarının ardından olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde yaralanma veya can kaybı olmadığı belirlendi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

DAIRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonrasında apartman dairesinin durumu kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Olayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı.