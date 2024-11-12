More
Gündem

Avcılar’da Yangın İhbarında Şok Edici Buluntu!

avcilar-da-yangin-ihbarinda-sok-edici-buluntu

İTFAİYE EKİPLERİ YANGIN İHBARI İÇİN GİTTİ

İstanbul’un Avcılar ilçesinde gerçekleşen bir yangın ihbarıyla itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, ihbarla gittiği yerde zannettikleri durumun ötesinde bir olağanüstü durumla karşılaştı.

UYUŞTURUCU İMALATHANESİ ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, yangın ihbarının yapıldığı adreste bir uyuşturucu imalathanesi buldu. Kiracılar, kilolarca uyuşturucu ve bu uyuşturucunun üretiminde kullanılan kimyasal maddeleri gizli bir alanda, merdiven altına saklamıştı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yangın bölgesinde yapılan çalışmalarda ele geçirilen uyuşturuculara ve üretim malzemelerine el konuldu. Şüphelilerden birinin olay yerinden kaçmadan önce poşet içindeki uyuşturucuyu taşırken güvenlik kameralarına yansıdığı anlar dikkat çekti. Bu durum, evrakların ve delillerin araştırılması ile birlikte yürütülen soruşturmanın seyrini etkileyecek gibi görünüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.