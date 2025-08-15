Avcılar’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN OLAYI AVRILAR’DA GERÇEKLEŞTİ

Avcılar’daki bir çorap üretim atölyesinde çıkan yangın, hızla üst katlara sıçradı. Yeşilkent Mahallesi G 642 Sokak’taki 4 katlı binanın altında bulunan çorap üretim atölyesinin depo alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın başladı.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Kısa bir süre içerisinde büyüyen yangın, atölyenin tamamını sararak bina üzerindeki katlara yayıldı. Yangın ihbarı sonrası belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin bir saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda atölye ve bina maddi hasar gördü.