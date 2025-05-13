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Avcılar’da Yangın Kontrol Altına Alındı

AFETİN NEDENİ BELİRSİZ

Avcılar’da bir ızgara et ve mangal hizmeti sunan işletmenin mutfak ve depo bölümünde, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın, Firuzköy Mahallesi’nde Küçükçekmece Gölü çevresindeki bir iş yerinde patlak verdi.

HEMEN MÜDAHALE GELDİ

Yangının çıkmasıyla birlikte, durumu haber alan ekipler derhal olay yerine yönlendirildi. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin hareket geçmesi üzerine, alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa süre içinde kontrol altına alındı. Ancak yangın sonucunda iş yerinde belli bir hasar meydana geldi.

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