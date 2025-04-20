Avcılar’da Yangın Meydana Geldi

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Avcılar’da, okul inşaatı şantiyesinde işçilerin kalmakta olduğu konteynerlerde saat 02.00 sularında bir yangın meydana geldi. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler, işçilerin kullandığı konteynerleri sardı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ

Olay üzerine ihbar verilmesiyle birlikte, bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa bir süre içinde kontrol altına alındı ve söndürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak polis tarafından bir soruşturma süreci başlatıldığı belirtildi. Yangın sonrası, işçilerin herhangi bir zarar görmemesi sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.