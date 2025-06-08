Avcılar’da Yıkılan Bina Gece Çöktü

KISMI ÇÖKME OLAYI GERÇEKLEŞTİ

Avcılar’da kentsel dönüşüm süreci çerçevesinde yıkımına başlanan 6 katlı bir binada gece saatlerinde kısmi bir çökme yaşandı. Bu durum, binanın çevresindeki bazı apartmanların güvenlik tedbiri nedeniyle tahliye edilmesine yol açtı. Olay, Cihangir Mahallesi Düz Sokak’ta gerçekleşti.

YIKIM ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Gelen bilgilere göre, 6 katlı binada kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları başlatılmıştı. Ancak, çalışmaların bir süre ara vermesinin ardından gece saatlerinde binada kısmi çökme meydana geldi. Bu gelişme sonrası, çöken binanın çevresindeki apartmanlar güvenlik amaçlı tahliye edildi.