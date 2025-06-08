Avcılar’da Yıkılan Binada Çökme Meydana Geldi

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDAKİ YIKIM
Avcılar’da kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yıkımına başlanan 6 katlı bina, gece saatlerinde kendiliğinden kısmi çökme yaşadı. Olay sonrasında yıkılma riski taşıyan binanın çevresinde bulunan apartmanlar boşaltıldı ve sokakta güvenlik önlemleri alındı.
POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Gece saatlerinde Avcılar ilçesinin Cihangir Mahallesi Düz Sokak’ta gerçekleşen olay, çevredeki sakinler arasında paniğe yol açtı. Yıkıma alınan binanın çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı ve risk nedeniyle çevredeki binaların boşaltılması kararlaştırıldı. Betonları dökülmeye devam eden binanın çökme ihtimalinin sürdüğü öğrenildi.