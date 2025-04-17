Avcılar’da Yıkımda İlginç Görüntü Ortaya Çıktı

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

Avcılar’da sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında ilginç bir durum yaşandı. Yıkılan binanın hemen yanındaki bir dairedeki 2 odaya ait duvarların olmadığının fark edilmesi dikkat çekti. Kameralara yansıyan bu görüntüler, bölgedeki yıkım sürecini daha meraklı hale getirdi.

YIKIM SÜRECİ VE DUVARSIZ ODALAR

Edinilen bilgilere göre, Avcılar Cihangir Mahallesi Uygun Sokak’ta bulunan 5 katlı bir bina için kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkım kararı alındı. Yıkıma gelen iş makineleri, süreç içerisinde dikkat çeken bir duruma neden oldu. Yanındaki 5 katlı apartmanın teras katındaki dairenin 2 odasının duvarsız olduğu belirlendi. Yıkımın ardından, bu odalar kullanılmaz hale geldi.

Gözlemlenen durum, ev sahibinin terastaki boş alanı odaya dönüştürdüğü ve bu süreçte bitişikteki binanın duvarlarını kullandığı yönünde iddialara yol açtı. Bu ilginç durum, Avcılar’daki kentsel dönüşüm çalışmalarının ne denli bir karmaşayı beraberinde getirdiğini gösterirken, çevredeki sakinlerin de dikkatini çekti.