Avcılar’daki Bina Tahliye Edildi

AVCILAR’DA BİNA TAHLİYESİ VE MÜHÜRLENMESİ

Avcılar’da 40 yıllık bir sitedeki 4 katlı bina, kolonlarında burkulma ve demirlerin özelliğini yitirdiği tespit edilince tahliye ediliyor ve mühürleniyor. Sitedeki diğer 4 blok için pazartesi günü bir karar verilmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, çatlaklar olduğu ihbarı üzerine 5 bloklu sitede inceleme gerçekleştirdi.

KİMLERİN ETKİLENDİĞİ VE YAPILAN İNCELEMELER

Sitedeki 64 daireden oluşan binalarda yapılan incelemelerde, kolon burkulması olduğu ve kolonlarda kullanılan demirlerin özelliklerini kaybettiği belirlendi. Devam eden incelemelerde, binanın inşaatında deniz kumu kullanıldığı, deniz kabuklarının bulunduğu ve dokunulduğunda dağıldığı görüldü. Bu nedenlerden dolayı binanın tahliye edilmesine karar verildi. Karar sonrasında, belediye ekipleri ve zabıtalar, blokta oturanlara taşınabilir önemli eşyaları ve ilaçları en kısa sürede almalarını, ardından binayı boşaltmalarını duyurdu.

TAHLİYE VE GÖZLEMLER

Akşam saatlerinde, tahliye işlemleri tamamlanarak bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Boşaltılan 4 katlı binanın içinde 70 kişi tahliye edilirken, aynı sitedeki diğer 4 bina için incelemelerin devam ettiği ve kararın kısa sürede bildirileceği öğrenildi. Binada yaşayan Muhsin Şimşek, “64 daireli 5 bloktan oluşan sitemizde sorunlar vardı. Kentsel dönüşüme girmesi tartışılıyordu. Şimdi gelip insan tahliyesi yaptılar. Haftaya diğer binalar için geleceklerini ilettiler” şeklinde konuştu. Ayrıca, aileler, evlerinden çıkarılırken yanlarına evcil hayvanlarını da almayı ihmal etmedi.