Avcılar’daki Depoda Yangın Meydana Geldi

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE NEDENİ

İstanbul’un Avcılar ilçesinde yer alan 5 katlı bir binanın altındaki kozmetik deposunda, bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın meydana geldi. Avcılar Merkez Mahallesi Harmanyeri Sokak’taki depoda, içeride bulunan saç boyalarının tepkimeye girmesi sonucunda yoğun duman yükseldi ve bu durum çevredeki insanlar arasında panik yarattı.

OLAYA MÜDAHALE VE TEDBİRLER

Yangın ihbarının alınmasının ardından, olay yerine hızla çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tedbir amaçlı olarak bina tahliye edilirken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevlere müdahale etti ve yoğun dumanı tahliye etti. Yangın sonucunda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, depoda belirli hasarlar oluştu. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.