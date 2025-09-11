Avcılar’daki Toner Fabrikası Yandı

YANGININ BAŞLADIĞI SAAT VE YER

Avcılar’daki bir toner fabrikasında dış cephe kaplaması büyük bir yangınla yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın, bugün saat 06.45 sıralarında Cihangir Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binada gerçekleşti. Yangın, bir anda binanın dış cephesinde alev alarak hızla yayıldı.

İTFAYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Yangın ihbarı sonucunda, Avcılar’ın yanı sıra Şişli, Beylikdüzü ve Bakırköy’den itfaiye ekipleri Olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının binayı hasara uğratmadan söndürülmesini sağladı. Dış cephe kaplamalarının tutuşmasıyla ortaya çıkan alevler, uzman ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Yangının çıkış sebebi ile ilgili yürütülen incelemeler sürüyor. Aynı zamanda yangın sonrası hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Durumla ilgili daha fazla bilgi almak için yetkililerin açıklamaları bekleniyor.