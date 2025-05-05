Avcılar, Depreme Karşı Riskli Bir Bölge

AVCILAR’IN DEPREM DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

İstanbul’un batısında, Marmara Denizi kıyısında yer alan Avcılar ilçesi, 1999 Gölcük Depremi’nin ardından karşılaşılan yıkımlarla hafızalara kazındı. Bu durum, ilçenin deprem riski açısından ne denli savunmasız olduğunu gözler önüne seriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle ortaya konan 2019 tarihli “Avcılar Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, bu bölgenin deprem riskini inceleyen önemli bir kaynak olarak dikkat çekiyor. Rapor, zemin yapısından bina stokuna, mahalle bazlı risk analizlerinden tahmin edilen can kaybı gibi birçok önemli veriyi içeriyor.

MAHALLE BAZINDA DEPREM RİSKİ DEĞERLENDİRİLMESİ

İBB’nin yayımladığı “Avcılar Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, ilçenin deprem riskini mahalle bazında inceliyor. Raporda, zemin sağlamlığı, yapı yaşı ve olası can kaybı gibi kritik bilgiler ön plana çıkıyor. Avcılar’daki binaların %45’inin 1980 öncesinde inşa edildiği bilgisinin yanı sıra, bu durum yapıların depreme karşı dayanıklılığını doğrudan etkileyen önemli bir husus olarak öne çıkıyor. Avcılar, Marmara Denizi’ne kıyısı olan ve Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yakın konumuyla, deprem riski açısından 1. derece riskli alanlar arasında bulunuyor. İBB raporuna göre, 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosunda ortalama 150 can kaybı, 80 ağır yaralı ve 500 hastane şartlarında tedavi gerektiren yaralı olması bekleniyor. Ayrıca, yaklaşık 2.800 binanın orta ve üstü seviyede hasar görmesi muhtemel.

MAHALLELERİN ZEMİN ANALİZİ

Raporda, Avcılar’ın mahalleleri zemin sağlamlığı açısından sınıflandırılmış durumda. Ambarlı, Cihangir ve Denizköşkler mahalleleri en riskli zemin yapısına sahip bölgeler olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, Gümüşpala ve Mustafa Kemal Paşa mahalleleri de zemin açısından riskli alanlar arasında. Firuzköy ve Tahtakale mahalleleri ise daha sağlam zemin yapısıyla, depreme karşı daha dayanıklı bölgeler şeklinde değerlendiriliyor. Avcılar’ın zemin yapısı, deprem riskini belirleyen en kritik unsurlardan biri. Rapor, zemin sağlamlığını Vs30 parametresi ile ölçüyor. Vs30 değeri 180 m/s’den küçük olan zeminler zayıf, 600 m/s ve üzerindeki zeminler ise sağlam olarak sınıflandırılıyor. Özellikle kıyı şeritlerindeki bölgelerde zayıf zemin yapısı mevcut ve olası bir depremde daha fazla etkilenme ihtimali bulunuyor. Bu nedenle, bu alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarının öncelikli olarak ele alınması öneriliyor.