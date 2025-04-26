Avcılar Elektrik Kesintisi BEDAŞ’tan Açıklandı

AVCILAR’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANACAK

Avcılar’da elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgiler doğrultusunda araştırılmakta. 26 Nisan günü İstanbul’un farklı bölgelerinde belirli süreli elektrik kesintileri olabiliyor. İstanbul’da kesintilerin yaşanacağı alanlar ve elektriklerin ne zaman geri geleceği konusunda detaylı bilgilere ulaşmak mümkün.

KESİNTİ TARİHLERİ VE NEDENLERİ

26 Nisan’da yapılacak elektrik kesintilerinin saatleri 09:00 ile 17:00 arasında gerçekleşecek. Kesintinin nedeni ise abone veya şube bağlantıları olarak belirtiliyor. Özellikle Avcılar ilçe merkezinin Cihangir mahallesindeki Arpaci, Bebe, Emekçi, Hardal, Keramet, Namık Kemal, Sebzeci, Tipatan, Şirin sokakları ile Merkez mahallesindeki Anadolu, Aski, Keramet, Namık Kemal, Pınar, Sancak, Terzi, Tipatan, Yeşil, Şaban ve Şirin sokakları etkilenecek. İş Sağlığı ve Güvenliği prensipleri de dikkate alınarak elektrik kesintisi yapılacak.