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Avcılar Restoranında Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

İstanbul’un Avcılar ilçesinin Firuzköy bölgesinde bir restoranın depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, saat 12.00 sularında meydana geldi ve işletmenin mutfak kısmından başlayarak hızla büyüdü.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, kısa süre içerisinde mutfağın arkasında yer alan depo bölümüne sıçradı. Durumun aciliyeti üzerine itfaiye ve ambulans ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında şans eseri yaralanan kimse olmaması, restoran müşterileri ve çalışanları arasında bir panik yaşanmasına sebep oldu.

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