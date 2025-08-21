Avcılar Su Kesintisi Açıklandı

AVCILAR SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

İstanbul’da İSKİ tarafından yapılan açıklamalara göre, 21 Ağustos günü Avcılar ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Bu durum, altyapı çalışmaları dolayısıyla meydana geliyor. Su kesintisinden etkilenen mahalle ise Üniversite Mahallesi.

SU KESİNTİSİ NEDENİ VE TARİHLERİ

Kesintinin nedeni, “ilçe belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak belirtiliyor. Su kesintisinin başlangıç tarihi 21 Ağustos 2025 saat 12:55’te olacak. Tahmin edilen bitiş zamanı ise aynı gün saat 17:00 olarak planlanıyor.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bu süreçte daha fazla bilgi almak isteyenler için İSKİ’nin sağladığı iletişim hattı ALO 185 üzerinden detaylı bilgiye ulaşmak mümkün.