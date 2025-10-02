Haberler

Avcılar Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

AVCILAR’DA SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Avcılar’da su kesintisiyle ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Ekim tarihinde İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak bölgeleri duyurdu. Kullanıcılar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek” sorusunu sıkça araştırıyor.

SULAR NE ZAMAN VE SAAT KAÇA DÖNECEK?

İstanbul genelindeki su kesintisiyle ilgili bilgilerde yer alan Avcılar’a dair detaylar ise şu şekilde: Etkilenen mahalleler arasında FİRUZKÖY MAH. bulunuyor. Arıza açıklaması ise, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 250 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak belirtildi. Kesinti, 02.10.2025 saat 13:04:29’da başlayacak ve tahmini olarak 02.10.2025 saat 20:00’de sona erecek. Daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar ALO 185 hattını arayabilir.

ÖNEMLİ

