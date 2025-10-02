Avcılar Su Kesintisi Tarihleri Açıklandı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ DUYURULDU

Avcılar için önemli bir su kesintisi bilgisi paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2 Ekim günü İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Vatandaşlar, “Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

AVCILAR’DA ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA DETAYLARI

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Avcılar’da su kesintisi FİRUZKÖY MAHALLESİ’nde gerçekleşecek. Arıza açıklaması ise, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 250 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak belirlendi. Kesinti, 02 Ekim 2025 tarihinde 13:04:29’da başlayacak ve tahmini olarak 20:00’de sona erecek. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.