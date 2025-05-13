Avenged Sevenfold, İstanbul’da Konser Verecek

AVENGED SEVENFOLD TÜRKİYE’DE KONSER VERİYOR

Modern metal müziğin öncü gruplarından biri olan Avenged Sevenfold, 4 Haziran’da İstanbul Lifepark’ta Türkiye’deki ilk konserini verecek. 2000 yılında Kaliforniya’da kurulan grup, “Nightmare”, “Hail to the King” ve “The Stage” albümleriyle dünya genelinde milyonlarca hayrana ulaştı.

GRUP ÜYELERİ VE MÜZİK STİLİ

Progresif rock, metalcore ve heavy metal türlerini bir araya getiren topluluk, vokalist M. Shadows, gitaristler Synyster Gates ve Zacky Vengeance, bas gitarist Johnny Christ ve davulcu Brooks Wackerman’dan oluşuyor. %100 Metal organizasyonu ile düzenlenecek olan etkinlikte, grup hayranlarına unutulmaz bir gösteri sunmayı planlıyor.

BİLET SATIŞI VE DETAYLAR

Konserin biletlerine Biletix ve Passo platformları üzerinden erişim sağlanabiliyor. Hayranlar, bu etkinlikte Avenged Sevenfold’un enerjik performansını izleme fırsatını yakalayacak.