Avengers: Sonsuzluk Savaşı, büyük ilgi görüyor

Sinemaseverlerin radarına giren Avengers: Sonsuzluk Savaşı, beyazperde sonrası televizyon ekranlarında da büyük bir ilgi görüyor. İzleyiciler, filmin konusu, özeti ve oyuncu kadrosu gibi ayrıntılar hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu nedenler doğrultusunda bu yapımın her yönünü inceliyoruz. Marvel Sinematik Evreni’nin üçüncü Avengers filmi olan Avengers: Sonsuzluk Savaşı, evrenin kaderini belirleyecek bir savaşı merkezine alıyor. Filmde, galaksiler arası bir tehdit olan Thanos (Josh Brolin), yaşamın yarısını ortadan kaldırarak sözde “denge”yi sağlamayı hedefliyor. Bunun için evrenin çeşitli bölgelerine dağılmış altı Sonsuzluk Taşı’nı bir araya getirmeye çalışıyor. Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Captain America (Chris Evans), Black Widow (Scarlett Johansson), Hulk (Mark Ruffalo) ve diğer Avengers üyeleri, bu korkutucu planı engellemek üzere bir araya geliyor. Ayrıca Galaksinin Koruyucuları ekibi ile Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) de bu büyük savaşta önemli görevlere sahip. Wakanda’dan uzayın derinliklerine yayılan bu hikâye, dostluk, fedakârlık ve kayıplarla dolu bir yolculuk sunuyor.

BAŞLICA OYUNCULAR

• Robert Downey Jr. – Tony Stark / Iron Man

• Chris Hemsworth – Thor

• Chris Evans – Steve Rogers / Captain America

• Scarlett Johansson – Natasha Romanoff / Black Widow

• Mark Ruffalo – Bruce Banner / Hulk

• Benedict Cumberbatch – Stephen Strange / Doctor Strange

• Josh Brolin – Thanos

• Chris Pratt – Peter Quill / Star-Lord

• Zoe Saldana – Gamora

• Tom Holland – Peter Parker / Spider-Man

• Elizabeth Olsen – Wanda Maximoff / Scarlet Witch

• Paul Bettany – Vision

• Chadwick Boseman – T’Challa / Black Panther

• Don Cheadle – James Rhodes / War Machine

• Anthony Mackie – Sam Wilson / Falcon

• Sebastian Stan – Bucky Barnes / Winter Soldier

• Dave Bautista – Drax

• Vin Diesel – Groot (seslendirme)

• Bradley Cooper – Rocket Raccoon (seslendirme)

PRODÜKSİYON SÜRECİ

Filmin prodüksiyon süreci 2017 yılının başlarında başlamış ve aynı yıl içinde tamamlanmıştır. Çekimler, Atlanta, Georgia’daki Pinewood Stüdyoları’nın yanı sıra İskoçya ve İngiltere gibi çeşitli lokasyonlarda gerçekleştirilmiştir. Yönetmenlik koltuğunda Anthony ve Joe Russo kardeşler otururken, senaryo Christopher Markus ile Stephen McFeely tarafından kaleme alınmıştır. Yapım, Avengers: Endgame ile eş zamanlı olarak çekilmiş ve Marvel Sinematik Evreni’nin en büyük projelerinden biri haline gelmiştir. Geniş oyuncu kadrosu ve yoğun görsel efekt kullanımıyla ön plana çıkan film, sinema tarihine geçen dev bir prodüksiyon olarak dikkat çekiyor.