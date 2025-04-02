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AVM’de Müşteri ve Çalışanlar Kavga Etti

AVM’DE TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Sur Yapı Marka AVM’de, müşteriler ve işletme çalışanları arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşüyor. Güvenlik görevlileri olaylara müdahale ederken, tartışmanın büyümesiyle, öfkeli tarafların kavgaya tutuşması çevredeki vatandaşları da tedirgin etti.

GÜVENLİK MÜDAHALESİ OLAYI SONLANDIRDI

Olay, yemek katında meydana geldi ve henüz bilinmeyen bir nedenle çalışanlarla müşteriler arasında sözlü tartışma çıktı. Bu tartışmanın büyümesi, kavgayı kaçınılmaz hale getirdi. Çevrede bulunan kişiler, 112 acil yardım ekiplerine bilgi verip, güvenlik görevlilerine ulaşmayı başardı. Güvenlik görevlilerinin gelmesiyle kavga sona erdi ve o anlar kameraya anbean yansıdı.

PANİK DOLU ANLAR YAŞANDI

Kavga sırasında çevredeki vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı. Güçlükle sakinleşen taraflar, bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. AVM’de yaşanan bu gerginlik, alışveriş yapanların ruh halini olumsuz etkiledi.

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