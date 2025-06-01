AVM’de Ürün Değiştirme Darbı

VATANDAŞIN İADE TALEBİNE GÜVENLİKLER MÜDAHALE ETTİ

Ankara’nın Sincan ilçesinde, bir alışveriş merkezinde aldığı ürünü değiştirmek isteyen bir vatandaş, marketin güvenlik görevlileri tarafından darp edildi. Olay, Sincan’ın Fatih bölgesindeki bir AVM içinde gerçekleşti.

TARTIŞMA VE MÜDAHALE

İddialara göre, vatandaş, alışveriş merkezindeki marketten satın aldığı ürünü değiştirmek istedi. Ancak AVM çalışanları, ürünün farklı bir şubeden alındığını belirterek, değişim işleminin yalnızca o şubeden yapılabileceğini ifade etti. Bunun üzerine vatandaş, aynı üründen bir tane daha alarak bozuk olan ürünü iade etmeye çalıştı. Fakat bu durum, AVM çalışanlarıyla arasında bir tartışma çıkmasına neden oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine, olay yerine müdahale eden güvenlik görevlileri, iade talebinde bulunan vatandaşı darp etti.

POLİS EKİPLERİ DURUMU GÖRÜŞTÜ

Çevredeki diğer vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, darp edilen vatandaş durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.