AVM Önünde Silahlı Kavga: 3 Gözaltı

GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİ

Karabük’te bir alışveriş merkezinin önünde yaşanan silahlı çatışma sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların yakınları, polis merkezinin önünde olay çıkardı. Kavga, Kemal Güneş Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Alışveriş merkezinin girişinde A.G. (19), Y.G. (23) ve M.E.B. (24) arasında geçmişe dayanan bir husumet nedeniyle tartışma başladı.

KAVGA VE MÜDAHALE

A.G., elindeki silahı çevredeki insanlara doğrultarak kavgayı ayırmaya çalışanları engellemeye çalıştı. Çevredeki kişilerin müdahale etmesiyle kavga sona erdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri hızla yakalayarak polis merkezine götürdü ve silaha el koydu. Kavga sonrası şahısların yakınları, polis merkezinin önüne gelerek arbede çıkardı. M.M. (24) ile Y.C.K. (22) isimli şahıslar, ellerinde silah gibi aletlerle kavgaya karışanlardan birine saldırmak istedi ancak polis ekiplerinin hızlı müdahalesi bu durumu engelledi.

YARALILAR VE SORUŞTURMA

Kavga esnasında yaralanan M.E.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, olayları ayırmaya çalışan bir polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Olay anı, alışveriş merkezinin girişinde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.