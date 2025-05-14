Avrasya Tüneli’nde kaza gerçekleşti

KAZA ANI MERKEZDE

Avrasya Tüneli’nden Avrupa Yakasına doğru ilerleyen bir kamyonet şoförü, yükseklik sınırının belirtildiği uyarı tabelasına çarptı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Küçük Ayasofya Mahallesi’nde bulunan Avrasya Tüneli girişinde gerçekleşti. Avrupa Yakası’ndan tünele giriş yapan kamyonetin sürücüsü, yükseklik sınırını gösteren tabelaya çarparak kaza yaptı.

ÇARPMA ETKİSİ BÜYÜK OLDU

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasası yerinden çıktı ve uyarı levhasında hasar meydana geldi. O anları kaydeden bir başka sürücü, kayıtlara yansıyan görüntülerde “Nasıl geçeceksin oradan? Mantıksız iş” diye tepki gösterdi. Kaza anı cep telefonu kamerasıyla gerçekleştirilen çekimle gündeme geldi.