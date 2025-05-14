Haberler

Avrasya Tüneli’nde kaza gerçekleşti

KAZA ANI MERKEZDE

Avrasya Tüneli’nden Avrupa Yakasına doğru ilerleyen bir kamyonet şoförü, yükseklik sınırının belirtildiği uyarı tabelasına çarptı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Küçük Ayasofya Mahallesi’nde bulunan Avrasya Tüneli girişinde gerçekleşti. Avrupa Yakası’ndan tünele giriş yapan kamyonetin sürücüsü, yükseklik sınırını gösteren tabelaya çarparak kaza yaptı.

ÇARPMA ETKİSİ BÜYÜK OLDU

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasası yerinden çıktı ve uyarı levhasında hasar meydana geldi. O anları kaydeden bir başka sürücü, kayıtlara yansıyan görüntülerde “Nasıl geçeceksin oradan? Mantıksız iş” diye tepki gösterdi. Kaza anı cep telefonu kamerasıyla gerçekleştirilen çekimle gündeme geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ankara’da Bilimsel Projeler Sergilendi

Beypazarı'nda öğrencilerin bilimsel projeleri sergilendi. ETİ Soda A.Ş. Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun yıl sonu sergisi yerel yöneticilerin katılımıyla gerçekleşti. Ayrıca, projeler TÜBİTAK fuarında tanıtıldı.
Haberler

Sarıyer’de Su Kesintisi Tarihleri Açıklandı

Sarıyer'de su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İSKİ, 14 Mayıs'ta su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Detaylar bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.