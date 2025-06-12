Avrasya Tüneli’nde Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

TEHLİKELİ YOLCULUK

Avrasya Tüneli’nde bir bebek ve iki yetişkinin bulunduğu motosiklet, sol şeritte uzun süre ilerledi. Motosiklet sürücüsünün kask taktığı, ancak arkada oturan kadın ile bebeğinin hiçbir güvenlik önlemi almadığı anlar, bir otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olay, 10 Haziran Salı günü Avrasya Tüneli’nde, Yenikapı istikametinde gerçekleşti.

MOTOSİKLETTEKİ TEHLİKE

Bir bebekle birlikte, üç kişilik ailenin motosiklet yolculuğu Kadıköy’den başladı. Avrasya Tüneli’nde sol şeritte ilerleyen motosikletin sürücüsü tek başına kask takıyordu ve arkadaki kadın ile kucağındaki bebeği hiçbir güvenlik önlemi olmadan tehlikeli bir şekilde yol alıyordu. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Üç kişilik aile, kendi canlarını ve diğer trafikteki araçların güvenliğini tehlikeye sokarak tünelden ilerledikten sonra gözden kayboldu.