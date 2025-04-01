Avrasya Tüneli’nde Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

AVRASYA TUNELI GİRİŞİNDEKİ ZİNCİRLEME KAZA

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Avrasya Tüneli’nin girişinde meydana gelen zincirleme kazada, üç kişi yaralandı. Olay sonucunda güzergah üzerinde bir süreliğine trafik sıkışıklığı yaşandı. Kaza, E 5 karayolu Avrupa yönünde, Avrasya Tüneli girişinde saat 11.45 sularında gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ

İddiaya göre, 34 KLL 408 plakalı KIA marka otomobilin sürücüsü, aniden tünele giriş yapmak için sol şeritten sağa yöneldi. Bu manevra esnasında yolda ilerleyen 34 GAD 030 plakalı Volkswagen marka otomobil, KIA marka otomobile arkadan çarptı. Arkasından gelen 07 LBS 06 plakalı Temsa marka yolcu otobüsü de, duramayarak kaza yapan otomobile çarptı. Olayın ardından hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

YARALILAR VE TRAFİK DURUMU

Kaza sırasında otobüste bulunan şoför ve yolcular herhangi bir yara almazken, otomobillerde bulunan üç kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle tünel girişinde meydana gelen trafik yoğunluğu, ekiplerin çalışmaları sonucunda araçların kaldırılmasıyla kısa sürede normale döndü.