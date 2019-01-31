Avrasya Tüneli ücreti için karar

Ulaştırma Bakanlığı, Avrasya Tüneli ile ilgili açıklama yaptı.

Ulaştırma Bakanlığı’ndan Avrasya Tüneli ile ilgili yapılan açıklamada ücretlerde herhangi bir artış yaşanmayacağı bildirildi.

Bakanlık konuya ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı:

“İstanbul’un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayarak şehir trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. 2018 yılında otomobiller için 23,30 TL ve minibüsler için 34,90 TL olarak alınan geçiş ücretleri, aynen devam etmektedir.

Avrasya Tüneli’nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan “yeni ücret tablosu” siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır. Avrasya Tüneli’nden yapılan geçiş ödemeleri hâlihazırda kullanılan OGS veya HGS hesabından yapılmaktadır.

Geçiş ücretleri, son teknoloji ürünü tasarıma sahip serbest akış sistemi yardımıyla ödenmekte ve kullanıcılara kesintisiz yolculuk sağlayabilmek için gişelerde nakit veya kredi kartı ile ödeme seçeneği bulunmamaktadır”

TRT