Avro Bölgesi İşsizlik Oranı Yüzde 6,2

AVRO BÖLGESİ’NDE İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜYOR

Avro Bölgesi’nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı nisan ayında yüzde 6,2 seviyesine geriledi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi’nin nisan ayı işsizlik oranları belli oldu. AB’de mart ayında yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, nisanda değişmedi. Öte yandan, Avro Bölgesi’nde mart ayında yüzde 6,3 olarak kaydedilen işsizlik oranı, nisan ayında yüzde 6,2’ye düştü. Geçen yılın nisan ayında ise Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı yüzde 6,4, AB’de ise yüzde 6 olarak belirlenmişti.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI DA DÜŞÜYOR

Nisan ayındaki işsizlik verilerinde gözlemlenen ayrıntılar arasında, İspanya’da işsizlik oranının yüzde 10,9, Finlandiya’da yüzde 9,1, İsveç’te yüzde 8,6 ve Yunanistan’da yüzde 8,3 olarak belirlendiği yer alıyor. AB’de toplam işsiz sayısı nisan ayında 12 milyon 902 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 680 bini Avro Bölgesi’nde yaşamıyor. Ayrıca, nisan ayı itibarıyla 25 yaş altındaki genç işsiz sayısı AB’de 2 milyon 859 bin, Avro Bölgesi’nde ise 2 milyon 272 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB’de yüzde 14,8, Avro Bölgesi’nde ise yüzde 14,4 olarak ölçüldü.