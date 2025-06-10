Avro Bölgesi’nde Ekonomik Güven Artıyor

AVRO BÖLGESİ’NDE YATIRIMCI GÜVENİ ARTIYOR

Avro Bölgesi’ndeki yatırımcıların ekonomiye duyduğu güven, Alman ekonomisinde görülen toparlanma işaretleriyle haziranda son 12 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Frankfurt merkezli araştırma kuruluşu Sentix, haziran ayına dair Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, mayıs ayında eksi 8,1 puanda olan endeks, 0,2 puana yükseldi. Yılın ilerleyen dönemlerinde eksi 6 puana yükseleceği öngörülen bu endeks, Haziran 2024’ten sonra gelen en yüksek seviyeyi yakaladı. Yatırımcıların gelecek 6 aya dair beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi ise 3,8’den 14,3’e çıkarak önemli bir artış gösterdi. Son iki ayda bu endeksin toplamda 30,1 puan yükselmesi dikkati çekti. Mevcut Durum Endeksi de eksi 19,3 puandan eksi 13 puana çıkarak, Haziran 2024’ten beri en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

ALMANYA’DA EKONOMİK CANLANMA İŞARETLERİ

Sentix’in verilerine göre, “Haziran ayında Avro Bölgesi ve Almanya’da ekonominin canlandığına dair işaretler var. Son yıllarda Alman ekonomisindeki durgunluk Avrupa ekonomisi üzerinde defalarca fren görevi gördü. Şimdi Avro Bölgesi’ndeki Sentix ekonomik endeksleri Almanya’dan gelen toparlanmadan faydalanıyor.” ifadesi yer aldı. Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, “ABD için gümrük vergisi politikasının neden olduğu şok yavaş yavaş hafifliyor. ABD’nin tarife şoku henüz tam olarak çözülmemiş olsa da genel olarak küresel ekonomi rahat bir nefes alıyor.” şeklinde değerlendirme yaptı. Anket, 5-7 Haziran tarihleri arasında 1055 yatırımcıyla gerçekleştirildi.

ALMAN EKONOMİSİ İÇİN OLUMSUZ GÖRÜNTÜLER DÜZENLİYOR

Bunun yanı sıra, Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi haziranda 10,1 puan artarak eksi 5,9 puana ulaştı. Bu endeks, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın düşüşe neden olduğu Mart 2022’den bu yana kaydedilen en yüksek değere ulaştı. Almanya’daki Mevcut Durum Endeksi ise eksi 35,3 puandan eksi 26,8 puana yükseldi. Sentix açıklamasında, “Almanya’nın, Avrupa Birliği’nin gümrük anlaşmazlığında yakın zamanda ‘tırmanma sinyali’ vermemesinden faydalandığı” belirtildi. Ayrıca, “Yeni Alman hükümeti, dış politika ve göç politikasında yatırımcıların olumlu karşılamasına sebep olacak ilk adımlar atıyor. Ukrayna’daki çatışmada ateşkes sağlanabileceğine dair umutlar da devam ediyor. En azından çatışmanın tarafları yeniden iletişim kurmaya başlamış durumda.” şeklinde bilgiler paylaşıldı.