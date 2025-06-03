Avro Bölgesi’nde Enflasyon Mayıs’ta 1,9

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ

Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon, mayıs ayında yüzde 1,9 seviyesine indi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), mayıs ayına dair enflasyon öncü verilerini açıkladı. Açıklamalara göre, Avro Bölgesi’nde nisan ayında yüzde 2,2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 1,9’a geriledi.

TÜFE’DE DEĞİŞİM YOK

TÜFE, mayıs ayında aylık bazda sabit kaldı. Piyasa beklentileri, yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 2 olacağı yönündeydi. Avro Bölgesi’nde mayıs ayı itibarıyla çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda ise sıfır seviyesinde kaydedildi.

Enflasyonun temel bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 3,3 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde görüldü. Bunu yüzde 3,2 ile hizmet sektörü takip ederken, enerji dışı sanayi ürünlerinde fiyat artışı yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Öte yandan, enerji ürünlerinde fiyatlar yüzde 3,6 oranında düştü. Yıllık enflasyon mayıs ayında Almanya’da yüzde 2,1, Fransa’da yüzde 0,6, İtalya ve İspanya’da ise yüzde 1,9 seviyelerinde kaydedildi. Avrupa Merkez Bankası ise enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.