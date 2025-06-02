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Avro Bölgesi’nde PMI 49,4’e Yükseldi

IMALAT SANAYİ PMI’DA ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR

Avro Bölgesi’nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayıs ayında 49,4 puana yükseldi. Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, bu verileri açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi’ndeki imalat sektöründeki toparlanma süreci mayıs ayında da devam ediyor. Nisan ayında 49 olan imalat sanayi PMI, mayıs ayında 49,4’e yükseldi.

SON 33 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Mayıs ayı imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi için son 33 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Ayrıca, mayıs ayında fabrika üretimi son 3 ay boyunca artış gösterdi. PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeyi, 50 puanın altı ise daralmayı işaret ediyor.

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