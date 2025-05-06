Avro Bölgesi’nde Sınırlı Ekonomik Artış

EKONOMİK AKTİVİTEDE SINIRLI ARTIŞ

Avro Bölgesi’nde nisan ayında ekonomik aktivite sınırlı bir artış gösteriyor. S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), bölgenin nisan ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı. Veriler, Avro Bölgesi ekonomisinin nisan ayında hafif şekilde genişlediğini ortaya koyuyor. Ancak zayıf talep koşulları, büyüme hızını sınırlıyor.

BİLEŞİK PMI DÜŞÜYOR

Mart ayında 50,9 seviyesinde bulunan Avro Bölgesi bileşik PMI, nisan ayında 50,4 olarak belirlendi. Bu durum, bölgedeki bileşik PMI’nın son 2 ayın en düşük seviyesini gördüğünü gösteriyor. Ayrıca, hizmet sektörü PMI’sı da martta 51 iken, nisanda son 5 ayın en düşüğü olan 50,1 seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentileri, nisan ayında bileşik PMI’nın 50,1, hizmet PMI’nın ise 49,7 olması yönündeydi.

PMİ VERİLERİNİN ANLAMI

PMI verisinde 50 puanın üstü ekonomik büyümeyi, altı ise daralmayı simgeliyor. Bu veriler ışığında, Avro Bölgesi’nde yıl başından bu yana özel sektör iş faaliyetlerinde sürekli bir artış yaşandığı söyleniyor.