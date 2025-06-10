Avro Bölgesi’nde Yatırımcı Güveni Yükseldi

YATIRIMCI GÜVENİ ARTIYOR

Avro Bölgesi’nde yatırımcıların ekonomiye olan güveni, Alman ekonomisindeki toparlanma sinyalleri ile birlikte haziranda son 12 ayın en yüksek seviyesine ulaşıyor. Piyasalarda incelemeler yapan Sentix, haziran ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, mayısta eksi 8,1 puan olan endeks, haziranda 0,2 puana yükseldi. Haziran 2024 sonrasındaki en yüksek seviyeyi gören endeksin, eksi 6 puana yükseleceği yönünde bir beklenti vardı. Ayrıca, geleceğe yönelik öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi, 3,8’den 14,3’e çıkarak dikkat çekici bir artış gösterdi. Endeksin son iki ayda toplamda 30,1 puan yükselmesi öne çıkıyor. Mevcut Durum Endeksi de eksi 19,3 puandan eksi 13 puana çıkarak, Haziran 2024’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ALMANYA’DA EKONOMİK CANLANMA İŞARETLERİ

Sentix’in açıklamasında, “Haziran ayında Avro Bölgesi ve Almanya’da ekonominin canlandığına dair işaretler var. Son yıllarda Alman ekonomisindeki durgunluk, Avrupa ekonomisi üzerinde defalarca fren görevi gördü. Şimdi Avro Bölgesi’ndeki Sentix ekonomik endeksleri, Almanya’dan gelen toparlanmadan faydalanıyor.” denildi. Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, “ABD için gümrük vergisi politikasının neden olduğu şok yavaş yavaş hafifliyor. ABD’nin tarife şoku henüz tamamen çözülmemiş olsa da genel olarak küresel ekonomi rahat bir nefes alıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Anket, 5-7 Haziran tarihleri arasında 1055 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

ALMANYA İÇİN UMUT VERİCİ VERİLER

Diğer yandan, Avro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, haziranda 10,1 puan artışla eksi 5,9 puan seviyesine geldi. Endeksin, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın neden olduğu düşüşten bu yana en yüksek değerine ulaşması dikkat çekiyor. Almanya’da Mevcut Durum Endeksi ise eksi 35,3 puandan eksi 26,8 puana çıkarak pozitif bir değişim gösterdi. Sentix açıklamasında, Almanya’nın Avrupa Birliği’nin gümrük anlaşmazlığında yakın zamanda “tırmanma sinyali” vermemesinin faydasına vurgu yaparak, “Yeni Alman hükümeti, özellikle dış politika ve göç politikası alanında yatırımcılar tarafından olumlu karşılanan ilk adımlarını atıyor. Ukrayna’daki çatışmada ateşkes sağlanabileceğine dair umutlar da azalmış değil. En azından taraflar yeniden birbirleriyle konuşmaya başladı.” şeklinde ifadelere yer verildi.