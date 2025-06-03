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Avro Bölgesi Yıllık Enflasyon Geriledi

ENFLASYON ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon oranı mayıs ayında yüzde 1,9 seviyesine geriliyor. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), bölgeye ait mayıs ayı enflasyon öncü verilerini yayımlıyor. Bu verilere göre, Avro Bölgesi’nde nisanda yüzde 2,2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında yüzde 1,9’a iniyor.

PİYASA BEKLENTİLERİ VE ÇEKİRDEK ENFLASYON

TÜFE, mayıs ayında aylık bazda ise sabit kalıyor. Piyasa beklentisi ise yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 2 olacağı yönünde şekilleniyor. Avro Bölgesi’nde çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda ise sıfır seviyesinde gerçekleşiyor. Enflasyon bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı gıda, alkol ve tütün ürünlerinde yüzde 3,3 olarak görülüyor. Bunu hizmet sektörü yüzde 3,2, enerji dışı sanayi ürünleri yüzde 0,6 ile izliyor. Ancak enerji ürünlerinde fiyatlar yüzde 3,6 oranında geriliyor.

ÜLKE TEMELLERİ VE MERKEZ BANKASI HEDEFİ

Yıllık enflasyon oranları mayıs ayında Almanya’da yüzde 2,1, Fransa’da yüzde 0,6, İtalya ve İspanya’da ise yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşiyor. Avrupa Merkez Bankası, enflasyonun orta vadede yüzde 2 seviyesinde olmasını hedefliyor.

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