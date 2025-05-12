Avro Grubu Başkanı Donohoe, ABD-Çin anlaşmasından memnun

DONOHOE’NUN AÇIKLAMALARI

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, ABD ve Çin’in karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Donohoe, Brüksel’de yapılacak Avro Bölgesi maliye bakanları toplantısı öncesi basın ile bir araya geldi. Toplantıda dijital avro çalışmaları, finansal sektörün durumu ve Avro Bölgesi’nin genel ekonomik durumu gibi konular ele alınacak. Ayrıca, ekonomi ve ticaret alanındaki küresel gelişmeler de değerlendirilecek. Donohoe, “Küresel ticaretle ilgili belirsizliğin birçok ülkenin ekonomik görünümü üzerinde olumsuz etkisi var” diyerek bu durumun farkında olduklarını ifade etti.

TİCARET DURUMU

Donohoe, ABD ve Çin arasındaki görüşmelerde sağlanan ilerlemenin memnuniyet verici olduğunu belirtti. ABD ile Avrupa arasında günlük milyarlarca avro değerinde ticaret yapıldığını vurgulayan Donohoe, ABD ile yeni bir anlaşma için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Ayrıca, AB’nin ABD ile ticaret müzakerelerinin AB Komisyonunun yetki alanına girdiğini ve bu sürecin etkin bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Ticari uzlaşmazlıkların çözümüne ve belirsizliklerin azaltılmasına yönelik müzakereleri olumlu karşıladıklarını söyleyen Donohoe, “ABD ile ticareti sıfır tarife ile sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da Çin dahil olmak üzere çeşitli ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri getirmişti. Bunun ardından Çin’in de karşılık vermesiyle iki ülke arasında tarife restleşmesi başlamış, ABD gümrük tarifelerini yüzde 145’e kadar çıkartırken, Çin de ABD’ye yüzde 125 gümrük tarifesi uygulamaya başlamıştı. Washington yönetimi, diğer ülkeler için getirilen ek tarifeleri 90 gün ertelemişken, Çin’e yönelik tarifeler uygulanmaya devam etmişti. Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD ve Çinli yetkililerin hafta sonu İsviçre’de bir araya gelerek karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürmeye karar verdikleri bilgisiyle birlikte, 14 Mayıs itibarıyla ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisi yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin’in ise ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125’ten yüzde 10’a düşüreceği açıklandı.