Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü, İsrail’in Gazze’yi hedef aldığına işaret etti

EURO-MED AÇIKLAMALARI

Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki hastanelere yönelik yoğun ve şiddetli hava saldırılarının, sivillerin hayatta kalma şansını ve son sığınağını tamamen ortadan kaldırdığını açıkladı. Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu, İsrail ordusunun Gazze-Avrupa Hastanesi’nin avlusunu, acil servis girişini ve hastane binalarının çevresini hedef alan bir dizi saldırı başlattığını belirtti. Bu saldırılarda çok sayıda yüksek tahrip gücüne sahip füze kullanıldığı ifade edildi. Ayrıca, “sivil savunma ekiplerinin personellerini doğrudan hedef alarak yaralıları kurtarma ve tahliye etme girişimlerini engellediği” belirtildi.

HASTANE YARDIMINI ENGELLEYEN SALDIRILAR

Hastane yönetimi, “saldırı sonrası elektrik ve oksijen sistemlerinin aniden kesildiğini, ameliyathanelerin hizmet dışı kaldığını ve binaların hasar gördüğünü” duyurdu. Euro-Med, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere yapılan bu saldırıların, bölgedeki soykırım çerçevesinde sivillerin hayatta kalma yollarını yok etmek anlamına geldiğine dikkat çekti. Ordunun, Filistinli silahlı grupların hastanenin altında ve çevresinde altyapıya sahip olduğu iddiasının, “soykırımın başlangıcından bu yana Gazze Şeridi’ndeki hastanelere yönelik saldırılarını meşrulaştırmak için kullandığı bir tekrar” olduğu ifade edildi. “Bu iddiaların, daha önce de olduğu gibi onlarca sivilin öldürülüp yaralanmasına ve hastanenin hizmet dışı kalmasına yol açan suçu meşrulaştırmak için ortaya atıldığı açıktır” denildi.

SAĞLIK ALTYAPISINA YAPILAN SALDIRILAR

Yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki hastane ve sağlık altyapılarının hedef alınmasının “savaş suçu ve insanlığa karşı suç” oluşturduğu vurgulandı. Saldırılarda Gazze’deki sağlık sisteminin ortadan kaldırılmasının amaçlandığına dikkat çekildi. Ayrıca, hastanelerin sistematik bir şekilde hedef alınmasının sağlık çalışanlarının görevlerini yerine getirmelerini de engellediği belirtildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nin doğusundaki Han Yunus’ta bulunan Gazze-Avrupa Hastanesi ve çevresine yapılan saldırılarda 34 Filistinli yaşamını yitirirken, en az 40 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığı, Gazze Avrupa Hastanesi ve çevresinin, İsrail uçakları tarafından maruz kaldığı bir dizi saldırıda, ateş çemberine alındığını açıkladı. Yapılan saldırılar sonucunda hastanenin bazı kısımları ve bağlı tesisler ciddi şekilde hasar gördü. Gazze’deki Filistinli yetkililer, sıkça İsrail ordusunun bilinçli olarak sağlık merkezlerini hedef aldığını ifade ediyor.

Verilere göre, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail ordusu Gazze’de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, bu durum 81 sağlık merkezinin ve 38 hastanenin hizmet dışı kalmasına yol açtı ve 144 ambulans da kullanılamaz hale geldi.